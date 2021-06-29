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02:05, 29 июня 2021

Российский и американский президенты обсуждали в Женеве вопрос выдачи виз для дипломатов

Об этом в эфире телеканала «Дождь» сказал посол США Джон Салливан. Он отметил, что визовый вопрос уже на протяжении нескольких лет является проблемой для обеих стран.
На фоне апрельского указа Владимира Путина, запретившего нанимать российских граждан для работы американского диппредставительства, Вашингтон столкнулся с необходимостью заменить 75% консульских сотрудников на своих граждан. В российском МИД говорили, что не возражают против этого шага, однако заметили, что лимит на число дипломатов остается неизменным.


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