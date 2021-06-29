Американские военные в Сирии открыли артиллерийский огонь в ответ на ракетную атаку

Силы США обстреляли позиции, с которых были выпущены ракеты, написал в твиттере представитель коалиции. Ранее местная пресса сообщила, что объектом нападения стала военная база в районе нефтяного месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ответственность возложили на шиитских ополченцев, поддерживаемых Ираном. По данным журналистов, для атаки использовали систему залпового огня. О пострадавших и погибших не сообщается.