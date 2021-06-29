Брюссель выразил сожаление из-за решения Минска выйти из «Восточного партнерства»

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза назвала действия белорусских властей «демонстрацией пренебрежения» к своему народу, а отзыв представителя при ЕС шагом к самоизоляции. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Белоруссия сообщила о выходе из инициативы ЕС «Восточное партнерство» и анонсировала другие меры в ответ на расширение санкционного списка со стороны Евросоюза. Поводом для ограничений стала принудительная посадка пассажирского лайнера компании Ryanair в Минске.