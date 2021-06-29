В российском МИД назвали вымогательством требования Чехии о компенсации за взрывы на военном складе в 2014 году

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала об этом в своем телеграм-канале, вспомнив в связи с этим выражение «наказать невиновных, наградить непричастных».

Прага подозревает в причастности к инциденту в деревне Врбетица российские спецслужбы. Дипломатический конфликт ранее привел к взаимной высылке десятков сотрудников посольств. Чешская пресса пишет, что местные власти оценили ущерб от взрывов примерно в 25 миллионов евро.