В Москве арестовали главу «Музея славянской культуры»

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Антону Голубцову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Детали уголовного дела пока не раскрывают. Как уточнили в пресс-службе Басманного суда, срок ареста установлен до 25 августа.
2021-06-29T01:05:45+03:00
2021-06-29T01:05:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 29 июня 2021
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