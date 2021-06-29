В Москве арестовали главу «Музея славянской культуры»

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Антону Голубцову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Детали уголовного дела пока не раскрывают. Как уточнили в пресс-службе Басманного суда, срок ареста установлен до 25 августа.