. Основное время закончилось со счетом 3:3.

Швейцарцы открыли счет уже на 15 минуте встречи и могла увеличить свое преимущество в начале второго тайма, однако не забила пенальти. Всего через две минуты после нереализованного одиннадцатиметрового французы сравняли счет, а еще через две минуты забили еще одни гол. Однако за последние 20 минут встречи сборная Швейцарии все же смогла отыграться.

В четвертьфинале швейцарцы сыграют с Испанией, которая накануне в дополнительное время одержала победу над Хорватией со счетом 5:3.