Британское Минобороны связало потерю секретных документов о заходе эсминца в акваторию Крыма с человеческим фактором

Британское Минобороны связало потерю секретных документов о заходе эсминца в крымскую акваторию с человеческим фактором, ошибкой конкретного должностного лица и выразило сожаление, передает Би-би-си.

Намокшую папку с 50-ю страницами документов обнаружили в воскресенье на автобусной остановке в графстве Кент – нашедший передал их журналистам. Кроме вариантов маршрута эсминца Defender, который 23-го июня прошел вблизи Крыма и вызвал дипломатический скандал, там содержали документы о перспективах британского военного присутствия в Афганистане.