Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» вернули в Териберку, рассказал журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чиновник написал в своем инстаграме, что благодаря фильму «о красоте Севера узнали сотни тысяч людей» – и выразил надежду, что он и дальше будет привлекать в регион туристов.
2021-06-29T00:10:35+03:00
2021-06-29T00:10:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:10, 29 июня 2021
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