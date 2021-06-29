Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» вернули в Териберку, рассказал журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чиновник написал в своем инстаграме, что благодаря фильму «о красоте Севера узнали сотни тысяч людей» – и выразил надежду, что он и дальше будет привлекать в регион туристов.