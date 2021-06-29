Абсолютный температурный максимум обновлен в Канаде

Там в деревне Литтон провинции Британская Колумбия столбики термометров показали +46,6 по Цельсию – почти на полтора градуса выше предыдущего рекорда, который держался с июля 1937-го. Из-за высокой влажности температура ощущается как еще более высокая. В школах региона отменили занятия. По прогнозам синоптиков, жара не спадет еще как минимум неделю.
2021-06-29T00:10:05+03:00
2021-06-29T00:10:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:10, 29 июня 2021
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