В Москве ограничат въезд автомобилей в район Патриарших прудов. Это напрямую нарушает право граждан на свободу передвижения. Об этом «Эху» сказал адвокат Калой Ахильгов. При этом обозначение ограничений как «эксперимента» предполагает, что в дальнейшем это может привести к новым законодательным инициативам, объяснил Ахильгов.
2021-06-29T00:05:53+03:00
2021-06-29T00:05:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2862450-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 00:05, 29 июня 2021
Загрузка комментариев...