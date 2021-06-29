Z Архив новостей новости
5 2 6 1227
Эксклюзив Эха 00:05, 29 июня 2021

В Москве ограничат въезд автомобилей в район Патриарших прудов

В Москве ограничат въезд автомобилей в район Патриарших прудов. Это напрямую нарушает право граждан на свободу передвижения. Об этом «Эху» сказал адвокат Калой Ахильгов. При этом обозначение ограничений как «эксперимента» предполагает, что в дальнейшем это может привести к новым законодательным инициативам, объяснил Ахильгов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 237 6 20641 28.06
Блоги

Владимир Путин: «Быть открытыми, несмотря на прошлое» Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя…

5 267 6 27576 22.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Антикитайский альянс западных демократий Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть…

5 128 6 14700 26.06
Новости

У вакцины от коронавируса «Спутник» появилось новое противопоказание Ее не рекомендуют применять женщинам во время грудного вскармливания…

5 52 6 69282
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Украина и НАТО Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения…

5 236 6 28620 27.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Русским вообще не свойственно доминировать Это свойственно англичанам, англосаксам, американцам. Их мечта – это град на горе. У нас нет этого града на горе. У нас на горе стоит храм…

5 101 6 12756 23.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Вежливые сомнения в искренности и/или компетентности президента Этой своей оценкой ему удалось оскорбить одновременно и украинцев, за которых, якобы, все сделали американцы, и Европу, не проявившую, по его мнению, собственной субъектности, и США, приписывая им то, чего они не делали…

5 293 6 46169 22.06
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 38 6 7170 27.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Как это либерально, не правда ли? Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет…

5 127 6 24537 24.06
Новости

Пострадавшая от жёстких действий полиции в МФЦ подала жалобы на силовиков в Следственный комитет и МВД Жительница столицы рассказала, что её продержали в полиции около шести часов за отсутствие маски…

5 52 6 27872
Блоги

Василий Вайсенберг эксперт движения «Голос»

Нет даже формальных оснований запретить Яшину открыть избирательный счет Конечно, Яшин подаст в суд. И скорее всего суд отменит незаконное решение избиркома. Вопрос только в том, что время на сбор подписей и открытие счета будет потеряно…

5 31 6 6467 25.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Бероев и клей для обоев Отождествлять свои возможные неудобства со страданиями жертв Холокоста – это вопиющая бесчувственность. И то, и другое – дискриминация, и потому между ними стоит знак равенства? Окстись!..

5 48 6 12410 23.06
Блоги

Леонид Каганов Писатель-фантаст, сценарист, юморист

Эти реки текут никуда, текут никуда не впадая Когда в очередной раз захочется погавкать в сетях, обсуждая «неадекватную» американскую истерику с убийством негра Флойда, всегда помните: у нас найдутся истории круче во всех смыслах…

5 91 6 23226 28.06
Блоги

Геннадий Гудков политик

За 80 лет честная история участия СССР во Второй мировой так и не написана Но я верю: пройдет не так много времени, и у России появится честная и правдивая история. В которой будет дана точная, объективная и беспристрастная оценка самого трагического события в истории человечества…

5 66 6 17299 22.06
Новости

Baza: Комика Идрака Мирзализаде избили в центре Москвы из-за шутки о русских По его данным, нападение произошло еще 23-го июня около кофейни, в которой ранее по совпадению подрались с чиновником футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев…

5 26 6 15235
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Вакцинация против «Единой России» Принуждение к прививкам значительно увеличит количество протестных голосов на выборах…

5 23 6 6314 28.06

Популярное за неделю

Новости

Военный суд в Москве арестовал трех офицеров ФСБ по подозрению в хищении почти 65 миллионов рублей Речь идет о руководстве 6-го отдела управления авиации ФСБ – начальнике Юрие Кравченко, его заместителе Артеме Сохине и майоре Сергее Романове

5 16 6 32084
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. Врала со скошенными глазами, как Сталин о троцкистско-бухаринских процессах, как Россия о Скрипалях. И конечно, эта находка — очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки…

5 62 6 94597 26.06
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3479064
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент Ирана Ибрагим Раиси, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 25 6 7518 23.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень, экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. — должна поставить рекорд на уровне 18% годовых…

5 117 6 299541 26.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Егор Бероев: Как мы — потомки победителей — могли это допустить? Егор Бероев: Как мы — потомки победителей — могли это допустить? Актер устроил акцию против ущемления прав невакцинированных на церемонии вручения премий «ТЭФИ-Летопись победы»

5 323 6 171911 23.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9168704
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4950404

Сегодня в эфире