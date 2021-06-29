В Москве ограничат въезд автомобилей в район Патриарших прудов. Это напрямую нарушает право граждан на свободу передвижения. Об этом «Эху» сказал адвокат Калой Ахильгов. При этом обозначение ограничений как «эксперимента» предполагает, что в дальнейшем это может привести к новым законодательным инициативам, объяснил Ахильгов.