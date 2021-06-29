Суд в Петербурге рассмотрит сегодня иск прокуратуры о запрете доступа к группе «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook

Суд в Петербурге рассмотрит сегодня иск прокуратуры о том, чтобы запретить доступ к группе «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook. Ведомство увидело в сообществе угрозу развитию детей.

Проверить страницу «Российский ЛГБТ-сети» в Facebook прокуратуру попросил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сапко. Проверка показала, что в сообществе «размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних». Также страницу проверил госцентр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». В центре пришли к выводу, что группа создает «привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни» и вовлекает несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества”. Отметим, этой весной «Российская ЛГБТ-сеть» подала в суд в Германии иск против пятерых приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова из-за возможного преследований геев в Чечне.

Это уже четвертая попытка заблокировать информационные ресурсы «Российской ЛГБТ-сети».