Об этом он рассказал, выступая на торжественном заседании по случаю 30-летия независимости и 25-летия принятия украинской конституции. В ней говорится, что в большом государственном гербе помимо знака княжеской власти Владимира Великого (нынешний малый герб) большой должен включать еще и герб войска запорожского.
Принять его Рада должна двумя третями голосов. Ранее уже объявлялся конкурс на эскизы такого герба.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о так называемом «Большом гербе» Украины
Об этом он рассказал, выступая на торжественном заседании по случаю 30-летия независимости и 25-летия принятия украинской конституции. В ней говорится, что в большом государственном гербе помимо знака княжеской власти Владимира Великого (нынешний малый герб) большой должен включать еще и герб войска запорожского.