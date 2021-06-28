Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о так называемом «Большом гербе» Украины

Об этом он рассказал, выступая на торжественном заседании по случаю 30-летия независимости и 25-летия принятия украинской конституции. В ней говорится, что в большом государственном гербе помимо знака княжеской власти Владимира Великого (нынешний малый герб) большой должен включать еще и герб войска запорожского.

Принять его Рада должна двумя третями голосов. Ранее уже объявлялся конкурс на эскизы такого герба.