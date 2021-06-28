В Греции молодежи пообещали по 150 евро за прививку от коронавируса

В заявлении премьер-министра говорится, что эти деньги можно будет потратить на авиабилеты, бронирование жилья и билеты в культурные учреждения. Программа начнет действовать с 15 июля. Участвовать в ней смогут граждане до 26 лет.

Сейчас в Греции вакцинировано от коронавируса уже порядка трети населения. Тем временем, по данным Еврокомиссии, уже 20 стран Евросоюза начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 с которыми можно свободно передвигаться внутри блока.

