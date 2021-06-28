На Патриаршие пруды в Москве начали пропускать только автомобилистов, которые могут подтвердить проживание в районе

Несколько изданий сообщило о том, что инспекторы ГАИ ежедневно стоят на нескольких улицах вблизи прудов и проверяют документы.

К 7 вечера на Патриарших много не только гуляющих, но и силовиков. Полицейские постоянно обходят парк вокруг пруда, а также стоят вдоль улиц. Помимо двух автозаков можно было увидеть и автомобили ГАИ. Правда, инспекторы останавливали далеко не все машины – а к тем автомобилистам, которые оказывались в зоне внимания, у них были другие вопросы.

Тем не менее, местные жители подтвердили, что на выходных посты перед въездом в квартал действительно были – на улице Малая Бронная и со стороны Спиридоновки. Один из отдыхавших в парке утверждал, что видел большое скопление машин, а у водителей проверяли документы. Другой местный житель, впрочем, отметил, что засилье силовиков на Патриарших прудах наблюдает уже несколько месяцев и их присутствие этим вечером с нововведениями не связывает.

Муниципальный депутат Пресненской района Виктория Пальгова, тем временем, рассказала «Эху», что ограничения на проезд водителей без прописки пока тестовые и направлены на уменьшение количества машин в районе.

Некоторые из собеседников корреспондента «Эха» говорили, что новые меры могут пойти на пользу району Патриарших прудов, но в то же время они им кажутся несправедливыми по отношению к остальным автомобилистам.

В Москве на Патриарших прудах ввели ограничения для автомобилистов, не имеющих там прописку или иной документ, удостоверяющий проживание. Ограничение въезда напрямую нарушает право граждан на свободу передвижения. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«Это является прямым ограничением свободы передвижения. Закон не разрешает и не позволяет ограничивать передвижение людей, у них есть право передвигаться там, где они пожелают. Но есть другой вопрос — вопрос конкретных локаций, типа Патриарших прудов, поскольку я понимаю, о чем идет речь. Там большое количество скопления автомобилей на маленьком участке создает постоянные пробки и невозможность передвижения на авто. Видимо власти решили таким образом поэкспериментировать, посмотреть, поможет ли эта ситуация», — сказал он.

При этом обозначение ограничений как «эксперимента» предполагает, что в дальнейшем это может привести к новым законодательным инициативам, объяснил К.Ахильгов.

«С точки зрения законности здесь есть много вопросов, потому что это никак не регламентировано и нет таких законодательных актов, которые позволяли бы это все реализовывать. Но опять же, слово «эксперимент» в данном случае предполагает, это потребует какого-то вмешательства с точки зрения законодательных инициатив и соответствующих законодательных органов», — отметил адвокат.

В мэрии ситуацию с ограничением движения на Патриарших прудах пока не комментировали.