Испания одержала победу в матче с Хорватией со счетом 5:3 и проходит в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Испании разгромила Хорватию со счетом 5:3 в дополнительное время в одной восьмой финала Чемпионата Европы по футболу. Основное время закончилось со счетом 3:3.

Причем в общей сложности испанцы забили даже 6 мячей – один из них автоголом. Таким образом, на текущем первенстве в собственные ворота разные команды забили уже 9 голов, ровно столько же, сколько на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых.

В четвертьфинале испанцы сыграют 2-го июля в Петербурге с победителем сегодняшнего матча Франция – Швейцария.