В Испании провели вскрытие скончавшегося в барселонской тюрьме американского программиста и бизнесмена Джона Макафи, — пишет газета «Паис». Предварительные результаты показали, что он действительно покончил с собой. Тем не менее, семья покойного уже потребовала повторного независимого вскрытия.

Макафи в конце 80-х основал компанию своего имени, которая стала крупнейшим разработчиком компьютерных антивирусов. Его задержали в Испании в прошлом году по запросу США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Сам он свое преследование называл политическим. За неделю до его кончины стало известно, что испанские власти удовлетворили запрос США на экстрадицию.