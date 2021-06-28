На Украине введут так называемый «налог на Google»

Президент страны Владимир Зеленский подписал ранее принятый Радой законопроект, который устанавливает налог на добавленную стоимость для иностранных IТ-компаний, которые предоставляют услуги украинцам. Например, Google, Facebook, Вайбер и другие. Теперь все это будет облагаться 20 % НДС наравне с другими товарами и услугами.

В пояснительной записке к законопроекту особо отмечалось, что аналогичные правила уже приняты в Евросоюзе, России, Белоруссии, Казахстане и других странах.

