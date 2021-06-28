Смоленская область присоединилась к регионам, которые уже сделали обязательной вакцинацию от коронавируса

Смоленская область присоединилась примерно к 20 российским регионам, которые уже сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для сотрудников сфер торговли и обслуживания. В Чувашии, вслед за Москвой, разрешат работать без ограничений только тем точкам общепита, которые обслуживают посетителей по сертификатам вакцинации.

Федеральные власти боятся брать на себя ответственность за введение антикоронавирусных ограничений, поэтому регионам приходится заниматься этим самостоятельно. Об этом в эфире «Эха» сказал политолог Александр Кынев.

Например, в Петербурге власти боятся жестко ограничивать жителей, так как от предстоящих выборов очень многое зависит, — добавил Кынев.