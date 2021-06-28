В Новой Зеландии создали прибор для похудения, блокирующий челюсти

Миниатюрный металлический аппарат устанавливается на верхние и нижние зубы с помощью специальных болтов. Верхняя и нижняя части прибора включают мощные магниты, которые и не дают разжать челюсть больше чем на два миллиметра, ограничивая рацион жидкими продуктами. Участники испытаний прибора за две недели потеряли почти семь килограмм.