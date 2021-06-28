Редакторам студенческого журнала DOXA ужесточили статью обвинения

Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич теперь вменяют вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность группой лиц по предварительному сговору. Таким образом им изменили обвинение с первой на вторую часть 151 статьи Уголовного кодекса. Если раньше им грозило наказание до одного года лишения свободы, то теперь до трех лет.
2021-06-28T21:02:42+03:00
2021-06-28T21:02:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 28 июня 2021
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