Япония ужесточает правила въезда, в том числе, из Москвы и Петербурга, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

С 1 июля всем, кто приезжает отсюда, нужно будет три дня находиться на карантине в специальном учреждении, затем сдать тест на коронавирус, а потом еще две недели находиться на изоляции дома. Аналогичные меры вводятся еще более чем для 20 стран и регионов.

Ранее обязательный карантин для приезжающих из России ввела ФРГ, а в Финляндии власти увеличили со 120 до 300 человек оценку количества заболевших коронавирусом среди вернувшихся с Чемпионата Европы по футболу в Петербурге болельщиков.

