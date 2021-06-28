Об этом журналистам рассказали в Комитете по здравоохранению города. Сей час привиться только по записи можно в торговом центре «Невский проспект», причем очередь расписана на неделю вперед. А в ближайшее время новый режим могут распространить на остальные торговые центры, в которых ведется вакцинация
На прошлой неделе в соцсетях распространились фотографии длинных очередей в пунктах вакцинации петербургских торговых центров.
В Петербурге ввели предварительную запись на вакцинацию в торговых центрах из-за ажиотажного спроса
Об этом журналистам рассказали в Комитете по здравоохранению города. Сей час привиться только по записи можно в торговом центре «Невский проспект», причем очередь расписана на неделю вперед. А в ближайшее время новый режим могут распространить на остальные торговые центры, в которых ведется вакцинация