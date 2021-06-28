Министр спорта Франции призвала футбольных болельщиков смотреть четвертьфинал ЧЕ в Петербурге по телевизору

Министр спорта Франции призвала футбольных болельщиков смотреть четвертьфинал Чемпионата Европы в Петербурге 2 июля по телевизору. Об этом она сказала в интервью радиостанции Европа-1, связав это с тяжелой ситуацией с коронавирусом в России.

В случае, если Франция победит в одной восьмой финала Швейцарию, именно ее команда сыграет 2 июля в Петербурге с Хорватией, либо Испанией.

