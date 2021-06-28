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20:31, 28 июня 2021

Яндекс-Карты начали показывать кафе и рестораны Москвы, пускающие посетителей по QR-кодам

Яндекс-Карты начали показывать кафе и рестораны Москвы, пускающие посетителей по цифровым кодам вакцинации от коронавируса. Проект реализован Яндексом совместно с Департаментом предпринимательства московской мэрии. Обещают, что в ближайшее время в сервисе также станут доступны заведения с открытыми верандами и те точки общепита, что работают на вынос.
Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в столице с 28 июня столичные кафе и рестораны разрешили обслуживать только привитых или недавно переболевших людей по социальным цифровым кодам, которые выдает мэрия.


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