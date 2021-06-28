Более 50 человек собираются допросить в Петербурге по делу о возможном мошенничестве политика Алексея Навального

Это поручение Главка Следственного комитета. Список вопросов, которые станут задавать свидетелям, оказался в распоряжении объединения юристов под названием «Команда 29». Судя по списку, следователи интересуются не только возможно мошенничеством, но и политической деятельностью организации Навального «Фонд борьбы с коррупцией»*, рассказал «Эху» адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

Уголовное дело по факту мошенничества против Алексея Навального возбудили в прошлом году. Политика обвиняют в том, что он якобы похитил со счетов фонда более 350 миллионов рублей пожертвований граждан.

* — российские власти считают иноагентом, организация признана экстремистской и запрещена