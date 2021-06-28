Путин подписал закон о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны, а также вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на него. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Повышение возраста не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В предыдущей редакции закона «Об оружии» ограничение в 21 год касалось только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Ранее в перечень таких оснований входила, например, непогашенная судимость за умышленное или за тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия.