Столичные власти сообщили, что в Москве за три дня получено около 2,5 млн QR-кодов для посещения заведений общепита

Столичные власти сообщили, что в Москве за три дня получено около 2,5 миллионов специальных цифровых кодов для посещения заведений общепита. Около 9% заявок отклонено — заявители перенесли коронавирус более 6 месяцев назад, — сообщили в оперативном штабе.

Выдача цифрового кода возможна только после вакцинации, по итогам сдачи ПЦР-теста, или если человек переболел в последние полгода.

Наш корреспондент отмечает, что значительная часть заведений общепита в центре к нововведениям оказалась не готова. Небольшие кофейни работают на вынос.

Между тем, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк утверждает, что отдельные рестораны готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям. Позже он уточнил, что речь идет об одном московском рестораторе.



IT-эксперт Григорий Бакунов в эфире «Эха» выразил опасение, что данные, скрытые в этом цифровом сертификате, могут могут быть использованы другими людьми.

Бакунов отметил, что вместе с данными о здоровье может произойти утечка паспортных данных и номера СНИЛС.