По данным Министерства здравоохранения, прививку от коронавируса сделали 23 миллиона россиян

Глава ведомства Михаил Мурашко заявил в интервью программе «Познер» на Первом канале, что в стране не зафиксировано ни одного случая смерти от прививки.

Между тем, в Москве с сегодняшнего дня начали прививать трудовых мигрантов препаратом Спутник-лайт, — сообщил мэр Сергей Собянин

Вакцинация Спутником-лайт стоит 1300 рублей. Услугу оплачивает работодатель, — сообщила пресс-служба мэра.



Петербуржцы выстроились в очереди на вакцинацию от коронавируса. Количество людей, которые делают прививку, бьет рекорды.

Самые большие очереди, судя по фотографиям из соцсетей, наблюдаются в торговых центрах. Там можно сделать прививку без записи. Видимо такая простота и побуждает горожан идти именно в гипермаркеты, в итоге, как пишут некоторые пользователи ждать своей очереди приходится порой по 5 часов. Интересно, что в поликлиниках при этом есть свободные места для записи на вакцинацию. Запас препаратов тоже есть, в Петербург поставили еще 150 тысяч доз Спутника. На ближайшие дни этого скорее всего хватит, ведь первую прививку в Петербурге делают пока не более 14 тысяч человек в сутки. Всего в городе первично привито более 700 тысяч человек.

Как уточняет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на администрацию города, очереди возникли потому, что горожане стремятся в те пункты вакцинации, где нет предварительной записи.