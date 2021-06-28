Согласно официальным данным, в России за минувшие сутки выявлено более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Количество заболевших снова увеличилось после небольшого снижения накануне. В Москве и Санкт-Петербурге максимальные показатели смертности. В столице за сутки скончались 124 человека, а в Петербурге 110 – сообщает оперативный штаб.

На этом фоне регионы принимают новые антиковидные меры. Сегодня об этом объявила Камчатка, дополнительные ограничения коснутся вахтовиков и туристов, — сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Кстати, губернатор Камчатки первым в стране назначил заместителя по борьбе с коронавирусом. Эту должность занял бывший председатель правительства края Александр Кузнецов.

Ранее ограничительные меры, в том числе касающиеся туристов, ввели и другие регионы.

Новости о введении принудительной вакцинации в том или ином федеральном округе теперь приходят ежедневно. Обязательные прививки для отдельных категорий граждан только сегодня ввели в Смоленской и Псковской областях, а также на Алтае. Впрочем, моментального улучшения ключевых показателей по ковид – это заболеваемость, смертность и наличие свободных коек – никто не ждет. Поэтому власти снова вводят существенные ограничения.

Самые жесткие – в Бурятии. К ним республика подбиралась весь месяц, закрыв по очереди культурные и образовательные учреждения, общепит, торговые центры, парки, спортивные залы и, наконец, все предприятия кроме магазинов аптек, транспорта и ЖКХ. Губернатор Алексей Цыденов призывает жителей оставаться дома на самоизоляции, чтобы «не передавать заразу». На трассах выставлены посты, где водителей и пассажиров пока что выборочно попросят обосновать причину выезда из города. К уважительной относится, например, поездка на собственную дачу.

На Кубани жесткие требования ввели для будущих туристов. С 1 июля на отдых пустят лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. А уже с августа единственным пропуском на курорты станет прививка. Представители отрасли в этой связи заявили, что Краснодарский край досрочно завершил туристический сезон, поскольку россияне разъедутся по другим направлениям.

Нерабочую неделю или, как ее назвали в сети, ковидные каникулы в середине июня вводили московские власти, отправив в вынужденный отпуск миллионы жителей столицы. Эта мера, судя по продолжившемуся росту числа заболевших, не возымела должного эффекта.



Кремль сегодня заявил, что федеральный центр не принимал решения о дополнительной помощи предприятиям, которые прекратили работу в связи с введенными антикоронавирусными ограничениями. Этим должны заниматься региональные власти, — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как выразился Песков, малый и средний бизнес сейчас работает в свободном режиме.

Политолог Александр Кынев считает, что федеральные власти боятся брать на себя ответственность за введение антикоронавирусных ограничений, регионам приходится заниматься этим самостоятельно.

По словам Кынева, в частности, в Петербурге власти боятся вводить жесткие ограничения, так как от предстоящих выборов зависит очень многое.

