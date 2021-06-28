Сотрудники приюта для животных в подмосковном Малоярославце рассказали о нападении и угрозах сжечь их заведение

Жалоба опубликована на странице учреждения в социальной сети инстаграм. У хозяйки Ирины Кошелевой врачи зафиксировали разрывы связки на ноге и ушиб головы, также пострадал один из работников приюта. Полиция при этом приехала на вызов лишь с 10-го раза.

По мнению сотрудников приюта, все это организовал председатель поселка Приозерье. Как рассказала Кошелева в соцсетях, выселить их председатель пытается уже давно.

