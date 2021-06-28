Покупка поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса грозит покупателям лишением свободы на срок до года, — предупредил сенатор Андрей Клишас. По его словам, наказание может наступить вне зависимости от того, воспользовался человек таким документом, или нет.
2021-06-28T17:31:39+03:00
2021-06-28T17:31:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2862264-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 28 июня 2021
Загрузка комментариев...