Одному из редакторов студенческого журнала DOXA предъявили окончательное обвинение

Следствие считает, что Алла Гутникова вовлекала несовершеннолетних в опасные действия.

По словам адвоката Дмитрия Захватова, дело DOXA будет очень объемным. Из доказательств вины в материалах есть лишь административные протоколы несовершеннолетних подростков. В деле упоминаются Алексей Навальный, Иван Жданов и Леонид Волков, хотя они к студенческому изданию никакого отношения не имеют, отметил защитник в телеграм-канале DOXA.

Также в документах нет потерпевших, хотя статья о вовлечении предусматривает их наличие. Журналистов преследует за ролик, в котором участники издания обращались к студентам и призывали не бояться отчисления за участие в митингах. Видеозапись была позже удалена по требованию Роскомнадзора. Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину, Армену Арамяну и Наталье Тышкевич запретили определенные действия в качестве меры пресечения. Покидать свое жилище они могут только два часа в сутки.

Коллегам Гутниковой по изданию обвинения в окончательной редакции должны предъявить до конца дня.