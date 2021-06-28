Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в немецком городе Эрфурт, — сообщает местная телекомпания MDR Thüringen. Он ранил двух человек, оба госпитализированы. Сам нападавший сбежал. Его ищут с помощью вертолета. По данным полиции это молодой мужчина европейской внешности.