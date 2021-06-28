Источник ТАСС: Второй участник конфликта со стрельбу в Ивановской области сдался властям

Второй участник конфликта со стрельбу в Ивановской области сдался властям, — передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона. По их данным, мужчина 1977 года рождения, пришел в Следственный комитет, где и был задержан.

О стрельбе в городе Кохма сообщалось в ночь на 26 июня. Между двумя мужчинами и пришедшими к ним людьми, которые, по неподтвержденным данным, были коллекторами. Один из них погиб, двое госпитализированы.

