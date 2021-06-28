Собянин: Количество записей на прививку от коронавируса среди москвичей выросло в среднем до 86 тысяч в день

Количество записей на прививку от коронавируса среди москвичей выросло в среднем до 86 тысяч в день, отчитался мэр столицы Сергей Собянин. И назвал это «неплохим показателем». В то же время градоначальник подчеркнул, что ситуация с ковид-19 в мегаполисе остается сложной, потому что «мы имеем дело с новым, более заразным и очень смертельным штаммом».

В Москве на прошлой неделе были побиты рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации и суточных смертей за все время пандемии.