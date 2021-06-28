Из-за сильнейшего ливня и ветра 27 населенных пунктов Подмосковья остались без света

Перебои затронули в основном Раменский, Клинский, Щелковский и Домодедовской районы. В городе Раменское рухнул башенный кран. Также без света остаются 15 тысяч человек в подмосковной Балашихе, а в городе Подрезково из-за удара молнии загорелся коттедж. О пострадавших пока ничего неизвестно.
2021-06-28T16:31:34+03:00
2021-06-28T16:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 28 июня 2021
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