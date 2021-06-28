Из-за сильнейшего ливня и ветра 27 населенных пунктов Подмосковья остались без света

Перебои затронули в основном Раменский, Клинский, Щелковский и Домодедовской районы. В городе Раменское рухнул башенный кран. Также без света остаются 15 тысяч человек в подмосковной Балашихе, а в городе Подрезково из-за удара молнии загорелся коттедж. О пострадавших пока ничего неизвестно.