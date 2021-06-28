В Москве продолжают ликвидировать последствия рекордного ливня

Восстановлена работа станции метро Ясенево на Калужско-Рижской линии. Также продолжил работу в штатном режиме аэропорт Шереметьево. О пострадавших ничего не сообщается.

За несколько часов в Москве сегодня днем выпало около месячной нормы осадков. Сильный ветер повалил до 30 деревьев и сорвал крышу дома на улице Правды. В аэропортах были задержаны десятки рейсов, приостанавливалось движение на Филевской линии метро. Отмечались перебои в движении трамваев, автобусов и электробусов. Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов.

