На Москву и Подмосковье обрушился мощный ливень

По данным властей, в некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к обвалу деревьев, затоплениям некоторых улиц и некоторым другим последствиям.

Самые сильные ливни прошли на юго-западе и в центре столицы. Они привели, в частности, к нарушению работы метро. Некоторое время не ходили поезда от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская» «оранжевой» ветки. Одна из причин – то, что расположенная между ними станция «Ясенево» была затоплена. Сейчас движение по участку осуществляется в штатном режиме. Почти полностью встала и «голубая» ветка метро: там поезда не ходят между «Киевской» и «Кунцевской». Это наземный участок метро, который также оказался затоплен.

Пострадали и некоторые улицы. Большое скопление воды наблюдается на участках Красноказарменной набережной, Боровского шоссе, Третьего транспортного кольца и некоторых других улиц. А на улице Правды на севере Москвы обрушилась часть крыши одного из зданий площадью 25 кв.м. Вода проникла и в здание телецентра «Останкино», правда, источник агентства ТАСС уверяет, что комплекс работает в штатном режиме.

В Подмосковье ливень, сопровождавшийся ураганным ветром, оставил без электричества жителей 6 районов. В одной только Балашихе, по данным министерства энергетики, света нет у примерно 15 тысяч человек. А в Щелкове из-за попадания молнии в подстанцию обесточена большая часть города. Ветер обрушил и строительный кран в подмосковном Раменском.

О пострадавших в результате мощного ливня пока не сообщается.