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16:06, 28 июня 2021

Блогер Мотузная, которая проходит лечение в Мариинской больнице, рассказала, что в медучреждение пускают посторонних

Блогер Мария Мотузная, которая проходит лечение в офтальмологическом отделении Мариинской больницы, рассказала о том, что в медучреждение пускают посторонних людей. По ее словам, по палатам ходят торговцы как в поезд.

Блогер Мария Мотузная рассказала в твиттере, что в ее палату в Мариинской больнице попал некий коммивояжер. Он якобы за 1500 рублей предлагал пожилым пациенткам купить некие китайские массажёры. Причем этот посетитель даже не натянул защитную маску, она была спущена на подбородок. Мотузная опубликовала фото, на котором предположительно запечатлен процесс торга, и добавила, что из-за коронавирусного режима ее молодому человеку не разрешили передать ей воды.

После этих сообщений в больнице ответили журналистам, что изучат камеры видеонаблюдений, чтобы понять, как продавец мог попасть внутрь. «Больница — не крепость», сказали в медучреждении. Отметим, что сейчас в Мариинской больнице действует жесткий пропускной режим из-за того что там принимают коронавирусных больных.

Врач Мариинской больницы пригрозил Мотузной уголовным делом за то, что она размещает фото из медицинского учреждения без разрешения администрации.



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