В Москве и Санкт-Петербурге снова максимальные показатели смертности от коронавируса

В столице за сутки скончались 124 человека, в Петербурге – 110, — сообщает оперативный штаб. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной. За последнюю неделю установлен новый максимум по числу госпитализаций и количеству людей в реанимации.

В Кремле не склонны связывать вспышку заболеваемости в Петербурге с проведением крупных массовых мероприятий, в том числе праздника выпускников «Алые паруса». Власти Соблюдали все санитарные требования, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Несмотря на рост заболеваемости, Власти Петербурга решили провести в очном формате традиционный праздник выпускников. В нем приняли участие около 40 тысяч человек, выпускники из Петербурга и Ленинградской области.