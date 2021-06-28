Инфляция в России может быть гораздо вышел официальных данных, — пишет «Независимая газета»

По подсчетам издания, только за год товары массового спроса подорожали в среднем на 7,5%, а за два года – на 20%. В то же время, по данным Росстата, розничные цены в России за последние два года выросли в среднем чуть более чем на 9,5%. Как полагает газета, взрывной рост цен может привести к повышению ключевой ставки выше 6%.