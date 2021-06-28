В Москве начинают действовать новые правила посещения заведений общепита

Попасть туда смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел за последние полгода, либо сдал отрицательный тест не позднее чем за три дня до визита. При этом посетители должны получить специальные коды, которые будут проверять при входе в рестораны и кафе, — отметили в мэрии. В заведениях, где будут соблюдаться эти условия, разрешено ставить столы ближе, чем на полтора метра друг от друга. Посетители могут не носить там масок и перчаток.