Ситуация с коронавирусом в Москве останется крайне сложной — Собянин

Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. Был побит рекорд по числу госпитализации и умерших, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса» — отметил Собянин.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 124, что стало новым минимумом с начала пандемии.