Белорусский политик Виктор Бабарико вновь отверг обвинения к получению взяток

Он выступил с последним словом в рамках слушаний по делу «Белгазпромбанка».

Бабарико в своей речи в Верховном суде Белоруссии сказал, что не может признаться в преступлении, которое он, по его словам, не совершал. Кроме того, он настаивает, что ему не стыдно перед близкими и своими сотрудниками, а также что в «Белгазпромбанке» не было допущено «даже намека» на противозаконные действия. Эту речь собравшиеся встретили аплодисментами.

Бабарико – единственный из восьми фигурантов, кто не признал свою вину. Прокуратура запросила для него максимально возможный срок в 15 лет заключения. Она утверждает, что подсудимый, будучи главой «Белгазпромбанка», создал организованную группу для получения взяток и за 16 лет незаконно получил 11,5 млн долларов. Свое уголовное преследование Бабарико называет «заказным» и «политическим». Политик и банкир находится под стражей с июня прошлого года: его арестовали спустя месяц после того, как он объявил о планах баллотироваться на президентских выборах в Белоруссии. Ряд экспертов считали Бабарико главным оппонентом действующего руководителя страны Александра Лукашенко.

Приговор Бабарико, как ожидается, вынесут 6 июля.