В московских школах отменяют бумажные медицинские карты

Их будут оформлять в электронном виде с помощью цифровой платформы, — сказали в мэрии. Там считают, что это ежегодно будет освобождать около 170-ти тысяч столичных семей от лишнего сбора справок. Бумажные личные дела, которые уже завели на учащихся, планируют в течение года перевести в электронный формат.
2021-06-28T11:36:24+03:00
2021-06-28T11:36:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 28 июня 2021
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