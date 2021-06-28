В московских школах отменяют бумажные медицинские карты

Их будут оформлять в электронном виде с помощью цифровой платформы, — сказали в мэрии. Там считают, что это ежегодно будет освобождать около 170-ти тысяч столичных семей от лишнего сбора справок. Бумажные личные дела, которые уже завели на учащихся, планируют в течение года перевести в электронный формат.