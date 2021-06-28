В Москве снова закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак»

Как обращает внимание агентство Интерфакс, запись на прививку этим препаратом приостановлена. В мэрии ждут новой поставки, но когда именно она произойдет, не уточняется. На прошлой неделе уже сообщалось о проблемах с поставками этой вакцины в столицу. В пятницу препарат вновь привезли в пункты вакцинации.

Вакцина «КовиВак» производится на традиционной технологической платформе. По словам специалистов, после нее меньше побочных эффектов, и поэтому препарат можно использовать для прививки людей, которым противопоказаны другие вакцины от коронавируса.

