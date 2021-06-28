В России выявили 21 650 заразившихся коронавирусом за сутки — оперштаб

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 650, до 5 472 941, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

В понедельник в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в Москве за сутки 7 тыс. 246 жителей заразились коронавирусной инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 124, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой

инфекцией. Число заразившихся коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 722. Это максимум за все время пандемии, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой

инфекцией.