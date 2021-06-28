Белорусский информационный портал TUT.BY удалил записи в социальных сетях за последние полтора года

Как пояснили в редакции, они хотят таким образом обезопасить своих сотрудников и читателей из-за иска о признании материалов издания экстремистскими.

В середине мая в редакции и у нескольких журналистов TUT.BY прошли обыски. Несколько человек были задержаны. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов. В самой республике заблокировали доступ к порталу. TUT.BY оставался одним из последних крупнейших независимых изданий в Белоруссии.