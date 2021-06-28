Верховный суд Белоруссии 6 июля может огласить приговор в отношении оппозиционного политика Виктора Бабарико

Бывший глава «Белгазпромбанка» и бывший претендент на участие в президентских выборах обвиняется в получении взяток. Вместе с ним по этому делу проходят еще несколько человек. Прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15-ти лет колонии усиленного режима. Сам обвиняемый сказал сегодня в последнем слове, что не признаёт себя виновным, и даже не допускал в общении с коллегами никакого намека на противоправные действия.
2021-06-28T11:30:57+03:00
2021-06-28T11:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 28 июня 2021
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