Бывший глава «Белгазпромбанка» и белорусский политик Виктор Бабарико отверг обвинения в получении взяток

Верховный суд Белоруссии 6 июля вынесет приговоры фигурантам уголовного «дела Белгазпромбанка» во главе с Бабарико. На суде в Минске он сказал, что не может признаться в преступлении, которого не совершал, а также, что за годы в «Белгазпромтабнке» не было допущено даже намека на противоправные действия, — передает агентство РИА Новости.

Бабарико был задержан больше года назад после того, как объявил о планах участвовать в президентских выборах в республике. Сегодня на суде он выступает с последним словом. Ранее обвинение запросило для него 15 лет лишения свободы.

